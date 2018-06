Sterke West-Vlamingen in Torhout

De 10 km werd gewonnen door Stijn De Vulder uit Geraardsbergen. Jan Petralia uit Tielt behaalde een knappe derde plaats voor Misha Declerck uit Aartrijke. Bij de vrouwen greep Charline Vanneste uit Meulebeke naast de overwinning. Barbara De Brouwer uit Kortrijk eindigde als derde.

Alexander Diaz Rodriguez op 30 seconden van winst

In de halve marathon was Ward Van der Kelen uit Gooik de beste met een tijd van 1 uur 8 minuten en 8 seconden. Alexander Diaz Rodriguez eindigde 30 seconden later als tweede. Stijn Fincioen uit Aartrijke werd derde. Bij de vrouwen won Annelies Deketelaere uit Hooglede in een knappe tijd van 1 uur 18 minuten en 53 seconden.

Karel Moerman wint marathon

De marathon bij de heren werd een tweedstrijd tussen Karel Moerman uit Diksmuide en Benny Fischer uit Oostende. In de laatste ronde sloeg de Moerman een beslissende kloof en kwam hij in een tijd van 2 uur 30 minuten 38 seconden over de meet. Benny Fischer werd tweede voor Bart Verbeke uit Stasegem. Karel Moerman won ook al in 2014.

Bij de dames won Nathalie Pluvier uit Zerkegem in een tijd van 3 uur 13 minuten en 50 seconden. Ze haalde het voor Sophie Roussel en Delphine Dumoulin uit Brugge.