Steun met KVO met een blikje bier

Bierbrouwerij Vanhonsebrouck lanceert unieke gepersonaliseerde KVO-blikken waarvan de opbrengst 100% naar KVO gaat. Hiermee breit Vanhonsebrouck een vervolg aan de jarenlange samenwerking met KVO én bevestigt het ook zijn engagement naar de toekomst toe. “Bij Kasteelbrouwerij Vanhonsebrouck zijn we altijd te vinden voor een originele synergie tussen de brouwerij en sportbeleving,” aldus zaakvoerder Xavier Vanhonsebrouck.

“KVO-fans die de sixpacks Filou kopen, steunen integraal hun club. Zie het dus als een ludieke manier van crowdfunding. Dit is dus geen actie waar wij winst uithalen, we willen er vooral KVO én zijn fans een hart onder de riem mee steken. Wij zijn ervan overtuigd dat KVO nog een mooie toekomst wacht in eerste klasse. En daar zullen wij zeker deel van uitmaken want ook volgend seizoen blijven wij trouw op post als sponsor.”

Sixpacks voor 20 euro

De blikken Filou worden verkocht als ‘special edition sixpack’ waarin zes verschillende spelersblikken zitten. Eén sixpack kost € 20. “Alle KVO-spelers figureren op de blikken,” aldus CEO Patrick Orlans. “Het komt er dus op aan om jouw persoonlijke collectie compleet te krijgen. Bovendien spreken we over een beperkte oplage. De blikken zijn dus een echte collector’s item. Een mooi cadeau om straks onder jouw kerstboom te leggen."



Verkoopadressen



Fanshop Versluys Arena, L. Van Tyghemlaan 62, 8400 Oostende

KVO kerststand (#31 aan de kiosk), Winter in het Park, Leopoldpark, 8400 Oostende

Spar Bredene, Brugsesteenweg 37.