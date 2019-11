Stijn Devolder (40) stopt met wielrennen.

Stijn Devolder zet op 40-jarige leeftijd een punt achter zijn wielercarrière. "Ik had het besluit deze zomer al genomen. De leeftijd begint mij parten te spelen", zegt hij.

Devolder was met zijn veertig lentes de Belgische ouderdomsdeken in het peloton. Aanvankelijk wilde hij eind 2018 al stoppen. "Maar omdat ik de kans kreeg om dit jaar bij Corendon aan de zijde van Mathieu van der Poel te fietsen, besloot ik nog een jaar verder te doen. Maar nu was het plan in alle stilte te stoppen. Ik ben tevreden over mijn carrière en de resultaten die ik heb behaald", legt de West-Vlaming uit.

Passie voor landbouwmachines

Stijn Devolder werkte op 12 oktober met de Ronde van Zeeland zijn laatste wedstrijd af. De tweevoudige winnaar van de Ronde van Vlaanderen en drievoudige Belgische kampioen deed dat bewust in alle stilte. Veel poespas was niet aan de West-Vlaming besteed, ook niet toen hij hoge toppen scheerde. Hij gaat nu van zijn passie voor landbouwmachines zijn beroep maken.

"Ik wou er eigenlijk geen ruchtbaarheid aan geven en stoppen in alle rust en sereniteit. Maar dat is me dus niet gelukt", vertelt Devolder. "Eigenlijk had ik al de intentie om vorig jaar te stoppen. Maar ik kon nog een jaartje door bij Corendon-Circus, met iemand als Mathieu van der Poel naast mij. Die uitdaging ging ik graag aan. Ik heb er ook alles aan gedaan om nog goed te zijn. Deze zomer echter was het echt over. Ik werd 40 jaar en nam de beslissing om er op het einde van het seizoen mee te kappen."

"Mijn eerste overwinning in de Ronde van Vlaanderen (2008) is het hoogtepunt in mijn loopbaan. Ik maakte toen, bovendien in de Belgische driekleur, een droom waar. Het jaar nadien won ik opnieuw op de legendarische Halsesteenweg in Meerbeke. En ik mocht ook drie keer het podium op om de Belgische driekleur in ontvangst te nemen. Ik meen dan ook dat ik mag terugblikken op een mooie carrière. In het wielrennen draait niet alles, maar toch veel om winnen. Wel dat was ik de laatste tijd helemaal verleerd. En dat knaagde."

"Nu ga ik landbouwmachines aan de man brengen. Ik heb altijd al een passie gehad voor die dingen. Het is iets heel anders als wielrennen, maar ook dat zal ik gedreven en met volle inzet doen."

Debuut in 2001

Stijn Devolder debuteerde in 2001 als stagiair bij Mapei-Quick.Step. In zijn lange profcarrière die bijna twee decennia duurde, verdedigde hij de kleuren van Vlaanderen-T-Interim (2002-2003), US Postal/Discovery Channel (2004-2007), Quick.Step-Innergetic (2008-2010), Vacansoleil-DCM (2011-2012), RadioShack/Trek (2013-2016), Véranda's Willems-Crelan (2017-2018) en Corendon-Circus (2019).

"Volderke" won onder meer twee keer de Ronde van Vlaanderen (in 2008 en 2009), werd drie keer Belgisch kampioen op de weg (in 2007, 2010 en 2013) en twee keer Belgisch kampioen tijdrijden (in 2008 en 2010).

BEKIJK HIER DE ARCHIEFREPORTAGE OVER DE WONDERJAREN VAN STIJN DEVOLDER: