Stijn Meert dan toch ontslagen bij KM Torhout

De 0-2 nederlaag tegen Dikkelvenne was dan toch de druppel die de emmer deed overlopen. Stijn Meert is niet langer trainer van Torhout KM.

Meert was op non-actief gezet na dat hij betrapt was op het gebruik van cocaïne, maar mocht dan toch weer het sportieve roer in handen nemen. Opeenvolgende verliespartijen tegen Erpe-Mere en nu Dikkelvenne hebben het Torhoutse bestuur nu doen besluiten om hem toch te ontslaan.

Voorlopig neemt T2 Geert Versavel opnieuw over. Versavel had Meert al vervangen, met o.a. een 4-1 zege tegen Petegem. Zondag speelt Torhout op verplaatsing bij Olsa Brakel, het nummer elf in de stand met 12 punten. Torhout staat zelf zestiende met 7 punten uit 9 wedstrijden.