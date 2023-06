Stijn Vreven is de nieuwe coach bij KV Oostende

KV Oostende heeft Stijn Vreven (49) aangesteld als hoofdtrainer. Vreven ondertekende een contract voor onbepaalde duur en zal vanaf woensdag de trainingen leiden. De verdere staf wordt eerstdaags bepaald maar voorlopig blijven de huidige stafleden allemaal op post.

Stijn Vreven geeft zelf ook tekst en uitleg op de website van de club: “Eerst en vooral ben ik Belisia Bilzen dankbaar dat ze mij laten vertrekken naar Oostende. Voor mij was het namelijk een kans die ik niet wou laten schieten. Niet enkel omdat KVO twee reeksen hoger speelt dan Bilzen maar vooral omwille van het feit dat ik goede gesprekken had met Nils Vanneste en we op dezelfde golflengte zitten. We delen eenzelfde voetbalvisie én bovendien is de club ambitieus om een gooi te doen naar de promotie. Daarnaast is de accommodatie op het trainingscomplex echt wel indrukwekkend. Genoeg redenen voor mij om volmondig voor deze club te kiezen. Ik herinner me zowel als speler en als trainer dat het nooit makkelijke wedstrijden waren op Oostende. Dát gevoel wil ik er in eerste instantie weer inkrijgen, dat de tegenstanders hier niet graag komen spelen en dat we de fans vanaf de eerste minuut meetrekken in ons enthousiasme. Als je op het veld toont dat je ervoor gaat, straalt dat altijd af op het publiek. Ik kijk alvast uit naar de eerste oefenwedstrijden zodat ik iedereen beter kan leren kennen.”

Welkom Stijn Vreven!



“Ik herinner me als speler en als trainer dat het nooit makkelijke wedstrijden waren op Oostende. Dát gevoel wil ik er in eerste instantie weer inkrijgen, dat we de fans vanaf minuut één meetrekken in ons enthousiasme.”



https://t.co/MP6ANkHTl4 pic.twitter.com/18IbGTTE1O — KV Oostende (@kvoostende) June 20, 2023





SV Belisia loste het nieuws al

De Limburgse club uit Bilzen wachtte alvast niet tot de inkt droog is op het contract dat Vreven gaat tekenen aan de kust. Even voor 18 uur communiceren de Limburgers zelf:

Al een aardige carrière

Vreven heeft er al een aardige carrière opzitten. Stijn Vreven stond als speler van onder andere KV Mechelen, AA Gent, Utrecht en Vitesse én tweevoudig ‘Rode Duivel’ bekend als een onverzettelijke rechtsachter met een over-mijn-lijkmentaliteit en leiderschapskwaliteiten. Het zijn die kwaliteiten die hij ook als trainer wil overdragen op zijn spelersgroep. Als trainer verdiende Vreven zijn strepen bij onder andere Lommel, Waasland Beveren, NAC en Beerschot. Bij elke club behaalde de Limburger resultaten: met Lommel eindigde hij op de tweede plaats in tweede klasse en met Waasland Beveren behaalde hij een knappe twaalfde plek in eerste klasse. Met NAC Breda promoveerde hij naar de Nederlandse Eredivisie, iets wat met Beerschot net niet lukte nadat hij de promotiewedstrijden verloor tegen KV Mechelen. Hij zou komend seizoen aan de slag gaan bij Belisia Bilzen (tweede amateur) maar daar gunnen ze hem nu dit Oostendse avontuur in 1B.