De Brit Lewis Hamilton (Mercedes) klokte op het circuit van Suzuka in 1:27.819 de snelste tijd. Vandoorne tekende voor de elfde tijd in 1:29.778. Het was zijn Spaanse teammaat Fernando Alonso (1:29.749) die de West-Vlaming in extremis uit de top tien hield.

Alonso kreeg later een gridpenalty waardoor Vandoorne zeker was van zijn plaats in de top tien. Uiteindelijk werd hij alsnog 9de in de kwalificaties en start hij morgen vanop de 5de rij.