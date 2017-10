Stoffel Vandoorne eindigt 14de in GP Japan

De Grote Prijs van Japan is gewonnen door de Britse WK-leider Lewis Hamilton. Kortrijkzaan Stoffel Vandoorne reed een roemloze race en moest vrede nemen met een 14e plaats.

Met zijn overwinning in de Grote Prijs van Japan zette de Brit Lewis Hamilton (Mercedes) een grote stap naar een mogelijk vierde wereldtitel in de Formule 1. Al in de vijfde ronde moest Hamiltons dichtste rivaal, de Duitser Sebastian Vettel (Ferrari), opgeven. Landgenoot Stoffel Vandoorne (McLaren-Honda), die als negende vertrok, eindigde op de veertiende plaats.