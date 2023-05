Stoffel Vandoorne eindigt als negende in de ePrix van Monaco

Regerend wereldkampioen Stoffel Vandoorne (DS Penske) is zaterdag als negende gefinisht in de ePrix van Monaco, de negende manche van het wereldkampioenschap Formule E. De overwinning was voor de Nieuw-Zeelander Nick Cassidy (Envision Racing).

Die haalde het voor zijn landgenoot Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) en de Brit Jake Dennis (Avalenche Andretti). De Fransman Sacha Fenestraz (Nissan), die vanaf de pole was vertrokken, finishte als vierde. Vorig jaar pakte Vandoorne op weg naar zijn wereldtitel de zege mee in Monaco. Dit jaar speelde hij nooit mee voor de prijzen. Door een overtreding op de bandenspanning in de kwalificaties moest de 31-jarige Vanndoorne uit Rumbeke als 22e en laatste op de startgrid vertrekken. In de WK-tussenstand neemt Cassidy (121 ptn) de leidersplaats over van de Duitser Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche), die pas als elfde over de finish reed in het prinsdom en zo buiten de punten viel. Wehrlein heeft 100 punten. Vandoorne krijgt er twee puntjes bij en is elfde in het klassement met 28 punten.