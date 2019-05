Stoffel Vandoorne eindigt op derde plaats in winters Francorchamps

West-Vlaming Stoffel Vandoorne (BR-AER) is zaterdag op de derde plaats geëindigd in de 6 uur van Spa-Francorchamps, de op een na laatste manche van het WK uithouding.

Op het Belgische F1-circuit was voormalig F1-piloot Vandoorne samen met de Russen Vitaly Petrov en Mikhail Aleshin van op de vijfde positie gestart. De zege in Francorchamps ging naar de Toyota van Sébastien Buemi, Kazuki Nakajima en Fernando Alonso. In de GTE-Pro was de eindzege voor Maxime Martin (Aston Martin).

Door de winterse omstandigheden in Spa-Francorchamps moest de safety car meermaals de baan op gestuurd worden. Sneeuwval zorgde er zelfs voor dat de wedstrijd tien minuten moest worden stilgelegd.