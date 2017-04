Stoffel Vandoorne finisht na solide race in Rusland

Stoffel Vandoorne is 14e geworden in de GP van Sotsji in Rusland. Zijn ploegmaat Alonso had een probleem nog voor de start. Valtteri Bottas won zijn eerste Grand Prix.

Voor Vandoorne is het de tweede finish dit seizoen, na zijn dertiende plaats in de openingsrace in Melbourne. Na de motorproblemen in China en Bahrein was de race in Sotsji dus een opsteker voor de Roeselaarse Formule 1-piloot. Door een tijdsstraf in de kwalificaties startte Vandoorne vanaf de laatste startgrid.

"We hebben vandaag de finish bereikt, de banden en de brandstof onder controle gehouden. Het was min of meer het maximaal mogelijke. Er ligt nog veel werk op de plank!", aldus Vandoorne in een reactie op Twitter.

De volgende race voor Vandoorne in de Grote Prijs van Spanje in Barcelona over twee weken