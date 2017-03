Stoffel Vandoorne heeft boodschap voor fans

"Hallo jongens", begint Vandoorne de video van 10 seconden. "Het waren geen gemakkelijke tests de voorbije twee weken, maar we blijven er als team voor gaan. Hopelijk wordt Melbourne beter voor ons. We doen ons stinkende best."

Het nieuwe seizoen in de Formule 1 begint over twee weken met de GP van Australië in Melbourne. Het wordt het eerste volledige seizoen in de Formule 1 voor Vandoorne, afkomstig uit Rumbeke. McLaren gaat nu de data van de voorbije testdagen analyseren en sleutelen aan de wagen.