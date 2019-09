Stoffel Vandoorne rijdt komend seizoen voor Mercedes in de Formule E, de elektrische tegenhanger van de Formule 1. Vandoorne kwam zaterdag nog eens langs in de karting van Kortrijk voor een meet and greet met zijn fans.

Vandoorne heeft er al een seizoen in de Formule E opzitten. Hij werd 16de in de eindstand, met een derde plaats in Rome als hoogtepunt. Het nieuwe Formule E- seizoen start eind november in Saoedi-Arabië.