Stoffel Vandoorne tevreden met nieuwe bolide

Stoffel Vandoorne uit Roeselare toonde zich meteen tevreden over zijn nieuwe bolide. "Het is heel leuk om de nieuwe wagen te zien", opende Vandoorne op de website van McLaren. "Het ontwerp is een mix van verleden en heden. Zelf vind ik het zeer geslaagd. Het is allemaal goed doordacht en ziet er erg goed afgewerkt uit."

Voor Vandoorne kan het niet snel genoeg 26 maart zijn, het moment van de eerste GP van het seizoen in Australië. "Dat is het moment waar ik al heel mijn leven op wacht. De voorbereiding was lang en intens. Ik heb deze winter harder dan ooit gewerkt en ik ben fitter dan ooit tevoren. Ik ben klaar voor de eerste Grand Prix."