Stoffel Vandoorne valt uit in Monaco

Stoffel Vandoorne (McLaren) leek op weg naar puntengewin in de Grote Prijs van Monaco maar viel in de slotfase uit. De Duitser Sebastian Vettel (Ferrari) won de zesde manche in het WK Formule 1.

Vettel haalde het op het stratencircuit in het prinsdom voor zijn Finse teamgenoot Kimi Räikkönen, die vanop de pole was gestart met Vettel naast zich. Het is voor Ferrari de eerste zege sinds 2001 in Monaco.

Voor Sebastian Vettel is het de 45e overwinning uit zijn carrière, de derde dit seizoen. In de tussenstand van het WK verstevigt de viervoudige wereldkampioen zijn leidersplaats. Eerste achtervolger Lewis Hamilton (Mercedes), die na slechte kwalificaties in het midden van het pak was gestart, moest tevreden zijn met plaats zeven.

De Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull) mocht als derde mee het podium op. De Fin Vallteri Bottas (Mercedes) en de Nederlander Max Verstappen (Red Bull) maakten de top vijf vol.

Stoffel Vandoorne mocht na zijn goeie kwalificaties vanaf rij zes starten. De 25-jarige West-Vlaming leek lange tijd op weg om zijn eerste WK-punt(en) van het seizoen te scoren, maar in de 67e van 78 rondes liep het mis. Hij stuurde zijn McLaren-Honda in een bocht rechtdoor en belandde in de kant. Vandoorne, op dat moment tiende, moest afdruipen.

Tijdens eerste vijf WK-manches eindigde Vandoorne een keer dertiende (Australië), een keer veertiende (Rusland), kon hij een keer niet starten (Bahrein) en gaf hij twee keer op (China en Spanje). In 2016 mocht Vandoorne een GP rijden, in Bahrein, en sprokkelde hij met een tiende plaats meteen een WK-punt.

Vandoornes gelegenheidsploegmaat Jenson Button, de vervanger van Fernando Alonso, moest na nieuw sleutelwerk aan de McLaren vanuit de pits starten. De wereldkampioen van 2009 reed de hele race achterin en gooide in de 62e ronde de handdoek na een aanrijding met de Sauber van de Duitser Pascal Wehrlein. Na dat incident kwam de safety car het circuit op. Die wagen moest nog even langer op de baan blijven nadat de Zweed Marcus Ericsson, in de tweede Sauber, ook uitviel. Meteen nadat de race herstartte, zat ook de GP van Stoffel Vandoorne erop.

Over twee weken, op 11 juni, vindt in het Canadese Montreal de zevende WK-manche plaats.