Stoffel Vandoorne wordt 15e in tweede vrije oefensessie

Stoffel Vandoorne heeft vrijdag de vijftiende tijd neergezet tijdens de tweede vrije oefensessie voor de Grote Prijs van Mexico, de achttiende manche in het WK Formule 1.

Op het Autodromo Hermanos Rodriguez in Mexico-Stad legde de West-Vlaming 32 rondes af in zijn McLaren-Honda. Hij noteerde daarbij een toptijd van 1:19.844. Fernando Alonso, Vandoornes ploegmaat, lukte met 1:18.508 de zevende chrono.

In de eerste vrije oefensessie eerder op de dag kon Vandoorne door technische problemen geen chrono op de tabellen zetten. Onze landgenoot is in Mexico al zeker van een gridstraf van 35 plaatsen na een nieuwe motorwissel. Ook Alonso start achterin, de Spanjaard wordt twintig plaatsen achteruitgezet.

De Australiër Daniel Ricciardo (Red Bull) toonde zich in de tweede sessie de snelste met een rondje van 1:17.801. Lewis Hamilton (Mercedes), die negen punten verwijderd is van zijn vierde wereldtitel, werd tweede in 1:17.932. Hij hield zo Red Bull-rijder Max Verstappen (1:17.964) af. Sebastian Vettel (Ferrari), de enige die Hamilton op papier nog kan bedreigen voor de wereldtitel, liet met 1:18.051 de vierde chrono optekenen.

Zaterdag volgen de derde vrije oefenritten en de kwalificaties. Zondagavond vindt de Grote Prijs plaats.