Stormloop op gratis abonnementen bij KRC Harelbeke: aantal abonnees X20

Het was gisteravond aanschuiven om een nieuw abonnement van KRC Harelbeke af te halen. Want alle inwoners uit Harelbeke en buurgemeenten kunnen het komende seizoen gratis naar het voetbal.

Een stunt om bij de thuiswedstrijden meer volk en dus ook meer beleving in het stadion te krijgen. Sportief directeur Bruno Derveaux: “We moeten eerlijk zijn. Als we voor onszelf streng waren en een evaluatie maakten, kwamen we nog aan 100 abonnees. Dan weet je dat je iets moet doen. Maar je ziet, we zij niet dood, hé. Zodra je bekend maakt dat we het gratis doen, hebben we tegen de 2.000 abonnees en de mensen kunnen nog inschrijven.”

Harelbeke wil op de thuiswedstrijden weer meer leven in de brouwerij. De gratis abonnementen moeten vooral de beleving in het stadion opkrikken. En dat lijkt aardig te zullen lukken met zoveel abonnees, onder hen veel mensen die anders nooit naar het voetbal gaan. “Of ze ook effectief gaan komen? We zijn daar nuchter in. Sommige mensen vragen dat misschien aan voor één of twee van de 17 thuiswedstrijden. Dat is ook goed. Dat zijn mensen die anders nooit zouden komen.”

(lees verder onder de foto)