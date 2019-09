Straf! Bredenaar zwemt Kanaal over

Bredenaar Matthieu Bonne is erin geslaagd om het Kanaal over te zwemmen in 12 uur en 47 minuten. Een straffe prestatie.

Begeleider Danny Ravau laat weten dat alles volgens plan verliep. Hij haalde voldoende slagen per minuut en ook het eten verliep erg vlot. Bonne is in het dagelijkse leven redder, maar is niet vies van een uitdaging: bergklimmen, ultra-runs en een Ironman voltooien. De Bredenaar heeft het allemaal gedaan.

Matthieu moest tien dagen wachten voor hij aan zijn oversteek kon beginnen. Nu zijn de weersomstandigheden dus ideaal. Begeleider Danny Ravau deed al meerdere keer de oversteek: "Twee keer bereikten we met succes de overkant. De laatste keer hiervoor was met Mathias Holvoet in 2014."

