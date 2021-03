Straf: Lindsey De Grande leeft al 10 jaar met leukemie, en staat straks op het EK Atletiek

Lindsey De Grande neemt vrijdag deel aan het Europees Kampioenschap indooratletiek in Polen. En da’s op z’n zachtst gezegd opvallend, want De Grande lijdt al tien jaar aan chronische leukemie.

Lindsey De Grande loopt vrijdag haar favoriete 1500 meter op het Europees Kampioenschap indoor in Polen. En da’s precies tien jaar na haar laatste EK in Parijs, want daarna kreeg ze te horen dat ze aan chronische leukemie lijdt. Het leven van De Grande verandert voorgoed, haar strijdlust wordt nu beloond. De Grande: ' Op het moment dat ik mijn diagnose van kanker kreeg, heb ik wel altijd gehoopt en eigenlijk ook daarom blijven lopen met de doelstelling om ooit competitie te kunnen doen, en dan hopelijk op het hoogste niveau.'

'Er het uiterste uithalen'

Ook al is de ziekte nu in een slaapmodus, toch heeft De Grande nog altijd pijn, en weet ze nooit wat de dag zal brengen. De Grande is één van de atleten die door de bond is opgevist, in een sowieso al moeilijk coronajaar. Moeilijk inschatten ook wat het EK voor De Grande zal brengen. Lindsey De Grande: ' Ik kan daar geen tijd of plaats op plakken. Ik wil gewoon het gevoel hebben dat ik zelf er alles aan gedaan heb wat ik kon in de wedstrijd. En dat ik er het uiterste heb uitgehaald.'

Olympische droom

De Grande haalt energie uit haar sport, en ergens droomt ze ook nog van de Olympische Spelen. 'Natuurlijk zijn er nog atleten die op die laatste plaatsjes hopen en die gaan proberen. Is er een kans? Ja, zeker. Maar zal het moeilijk worden? Ja, ook zeer zeker. Moeilijk gaat ook, en zolang de Spelen niet voorbij zijn heb ik een kans en wil ik die grijpen. Maar ik blijf wel realistisch', besluit De Grande.