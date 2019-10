KSV Roeselare kwam na 12 minuten op voorsprong via Bassani, maar seizoensrevelatie Virton maakte nog voor het halfuur gelijk. Naessens bracht de bezoekers dan op 1-2, maar drie minuten later stond de 2-2 alweer op het bord. Ook na de rust gingen beide teams voluit, en het was Virton dat uiteindelijk de volle buit zou pakken. Halfweg de tweede helft scoorde Stelvio onhoudbaar in de winkelhaak. 3-2 de eindstand. Roeselare kon nog geen punten pakken op verplaatsing dit seizoen.