Strynckx vs Fazliu is hoofdkamp op 1 november

Hoofdkamp van de avond is het Belgisch kampioenschap bij de superpluimgewichten tussen Leonardo Strynckx en Liridon Fazliu.Strynckx, uit de stal van Filiep Tampere, is Vlaams kampioen, en ongeslagen tijdens zijn laatste 5 profkampen. Fazliu, die uitkomt voor BC Flandria van Eddy Vandenhouweele, is beneluxkampioen bij de vedergewichten. Van zijn acht partijen verloor hij alleen van de ongeslagen Stefan Voda.

Kans op EK voor Amy Naert

Amy Naert bokst sinds dit seizoen ook onder de vleugels van Filiep Tampere. De 34-jarige bokster uit Ingelmunster maakte in Dudzele indruk tegen Melanie Mercier, en bokst op 1 november tegen Ivanka Ivanova, het nummer 2 van Europa. Als Naert deze kamp om de Belgische titel wint, maakt ze kans op een Europees titelgevecht.

(lees verder onder de foto)

Robin Barbiaux staat voor een zware opdracht tegen Samir Ghodbane. Barbiaux probeert tegen de Fransman zijn vijfde profzege te halen. Denis Rosescu is dan weer aan een comeback toe. Hij komt uit tegen Mohamed Cherif Benchadi, die eerder al vier keer heeft gewonnen in Izegem. Tot slot komt ook Timur Nikarkhoev in de ring. Deze kersverse Bruggeling heeft al 24 profoverwinningen op zijn naam staan, en is al twe keer Belgisch kampioen bij de supermiddelgewichten.