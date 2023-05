Supporters Club Brugge liggen niet wakker van mogelijke verkoop

In de cafés op de Platse in Sint-Andries gaat de verkoop van Club Brugge wel over de tongen. Het fijne weten ze er niet van, maar ze maken zich geen al te grote zorgen. Erwin Haesebrouck, supporter Club Brugge: "Ik denk dat ze voor het ogenblik één van de best gestructureerde clubs zijn in België. Dus zullen ze dat niet zomaar in handen geven van iemand die dat dan aan zijn lot zal overlaten."

Nedal Chentou, supporter Club Brugge: "Ik vind het wel jammer dat het te koop staat, ik begrijp niet goed waarom. Een paar jaar geleden wilden ze nog de beurs op en nu staat het te koop."

Stadiondossier

Volgens Club Brugge zelf wil de club naar de toekomst kijken maar is er nog niets concreet. Dat Bart Verhaeghe de club wil verkopen, heeft ook met het aanslepende stadiondossier te maken, denken ze hier. "Ik denk wel wel dat dat één van de grote zorgen is van Bart. Hij is indertijd naar de club gekomen met grote ambities. Veel van die ambities heeft hij bereikt. Landstitels, de beker. Maar het stadion dat hij snel wilde realiseren, komt er door bepaalde omstandigheden niet en dat vind ik jammer. "

Als het tot een overname komt, hopen de supporters vooral dat de waarden van Club Brugge behouden blijven. Frederik Van Eenoo, supportersclub The Locals 78: "Je moet rekening houden, we gaan na een slecht seizoen opnieuw naar een vol stadion. Dit is een zware aanhang, dus we verwachten niets anders dan een voorzitter die met dezelfde passie als de supporters zijn club wil leiden."

Bekijk ook: