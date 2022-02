Supporters KVK slaan eigen steward in ziekenhuis, hooligan opgepakt

Woensdagavond is de inhaalmatch KV Kortrijk - FC Antwerp ontaard in relletjes. Als Antwerpsupporters in de tribune beginnen te vieren, is dat niet naar de zin van KVK-fans. Stewards proberen hen tegen te houden, maar incasseren de klappen. Eén steward moet zelfs naar het ziekenhuis.

Hoewel het door de coronamaatregelen verboden is, en ook sinds voetbalincidenten eerder in december, zaten er toch enkele Antwerp-supporters in de tribune van KV Kortrijk. De inhaalmatch eindigde met een laatste goal in de 91ste minuut. De supporters van de bezoekende ploeg sprongen recht om te vieren, waarop de KVK-fans naar diezelfde tribune trokken. Hun eigen stewards proberen hen tegen te houden. Eén van hen geraakte gewond en moet naar het ziekenhuis. Hooligan opgepakt Het parket laat nu weten dat de politie een 26-jarige man uit Harelbeke heeft opgepakt. Hij is bekend voor hooliganisme, in 2019 kreeg hij al eens een werkstraf voor gelijkaardige feiten. Hij werd in snelrecht gedagvaard voor opzettelijke slagen en verwondingen met arbeidsongeschiktheid tot gevolg. De zaak zal voorkomen op 16 maart. De politie bekijkt hoe ze dit in de toekomst kan vermijden: "Risico 0 bestaat natuurlijk niet, maar het is dringend nodig om de koppen bij elkaar te steken om die problematiek te analyseren en te bekijken", zegt Thomas Detavernier van politiezone Vlas. "Het is onze taak, maar toch vooral ook van de club om zoveel mogelijk risico’s uit te sluiten."

Wedstrijd met geschiedenis KV Kortrijk verliest de match met 0-2. Die wedstrijd kent al een korte geschiedenis. Normaal gezien zou die al plaatsgevonden hebben op 26 december vorig jaar. Door een verhoogd aantal coronabesmettingen bij de Antwerpse ploeg, werd de wedstrijd toen uitgesteld. (Lees verder onder de foto.)

Kortrijk had bij het Belgisch Sporttribunaal BAS beroep aangetekend tegen de beslissing van de Pro League om die match uit te stellen, maar dat beroep werd verworpen. Ook miste Kortrijk veertien van zijn dertig A-kernspelers "door interlandverplichtingen, blessures, schorsingen of wintertransfers". Kortrijk vroeg daarom om zijn zes tijdens de wintertransferperiode aangetrokken spelers te mogen inzetten, maar dat wil de RBFA niet toestaan.