Supporters ontgoocheld na verlies Knack Roeselare: "Dit had ik niet verwacht"

Ongeveer 1.800 supporters zagen in de Expo van Roeselare hoe Knack Roeselare de Europese volleybekerfinale verloor tegen het Italiaanse Modena. Ondanks de pijn van het verlies was de steun van de supporters overweldigend.

Naast de 2.500 supporters in de Tomabelhal volgden ook 1.800 supporters de match op een groot scherm in de Roeselaarse Expo. Tijdens de match blijft Knack Roeselare in het spoor van Modena, komt dan enkele keren op voorsprong, maar is toch vooral op achtervolgen aangewezen.

"Dit had ik niet verwacht"

Aan het einde van de match volgt een ontknoping die eigenlijk niemand voor mogelijk hield. Knack Roeselare verliest van Modena in de golden set. "Dit had ik niet verwacht, totaal niet", klinkt het bij een supporter.

Dat Roeselare net naast de CEV-beker grijpt, slaat in als een bom. "Ik was vorige week sprakeloos na de heenmatch, maar dit doet echt pijn", vertelt oud-trainer van Knack Roeselare Dominique Baeyens. In 2002 stak hij zelf nog met de ploeg de Europese beker in de lucht.

"Toch trots op wat we bereikt hebben"

Het is al bij al een heel bijzondere campagne geweest en ondanks de ontgoocheling blijven de supporters achter de spelers staan. Ze krijgen dan ook een uitbundig onthaal wanneer ze op het podium gehuldigd worden. "Het is niet gelukt, maar we zijn toch tevreden dat ze zover zijn geraakt", zegt een jonge supporter.

Ook algemeen directeur van Knack Roeselare Dirk Specenier is trots op wat ze bereikt hebben. "Als je ziet hoeveel mensen hier samen waren om te supporteren voor onze ploeg denk ik dat we toch iets gerealiseerd hebben dat we zullen blijven herinneren."