Supporters Zulte Waregem zwaaien team uit bij vertrek naar levensbelangrijk duel tegen Eupen

"Geloven er echt nog in"

Vorige week kreeg Essevee nog een enorme dreun om de oren van Charleroi, maar de mentale weerbaardheid is er niet door aangetast “Dinsdag hebben we de knop helemaal omgedraaid en onze focus gericht op Eupen," zegt coach Frederik D'Hollander. "We konden deze week twee dingen doen, treuren of de kans die we opnieuw krijgen met twee handen grijpen. Deze groep heeft het nog niet opgegeven. En dat is niet zomaar een praatje voor jullie, journalisten. We geloven er echt nog in.”. (lees verder onder de video)