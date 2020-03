Supportersfederatie Zulte Waregem schrijft vlammende open brief

De 'Supportersfederatie Esseveefans' roept in een open brief aan de spelers, trainers en bestuur van Zulte Waregem op om het 'echte' Essevee terug te krijgen. De 7-0 pandoering van afgelopen zaterdag tegen Anderlecht was de spreekwoordelijke druppel voor de fans.

De supporters schrijven in de open brief het volgende:

"Dit seizoen gaan de resultaten sinds de wintermercato steil bergaf met de blamage van vorige zaterdag als intriest dieptepunt. Enkel in de halve finale van de Beker van België was het strijdende Essevee van weleer terug te zien. Hét Essevee dat wij willen zien, vol passie en vooral vol ‘strijd tussen de lijnen’."

"Voor het resultaat en de afstraffing in het Lotto Park kan niet één iemand specifiek met de vinger gewezen worden; dit was de kroniek van een aangekondigd falen."

"Onze regio is bekend om hardwerkende, gepassioneerde mensen, voorzien van een dosis gezond boerenverstand. Iets wat tot voor kort ook terug te vinden was in alle geledingen van onze club.Op vandaag vinden we deze passie, gedrevenheid, grinta veel meer terug in de tribunes en ontbreekt deze mentaliteit in de kleedkamer, bij de staf en in het algemeen bij iedereen die zijn rol zou moeten spelen in het sportieve beleid van Essevee."

"Wij vragen dan ook:

1. Aan de spelers om komende zondag op het veld tegen Standard Luik én in play-off 2 een statement te maken en terug het ‘echte Essevee’ te laten zien en onze rood-groene clubkleuren met hart en ziel te verdedigen. Ons Essevee-logo situeert zich op de shirts ter hoogte van jullie hart... Als je dit shirt wil dragen, draag het dan ook met trots, net zoals wij!

2. Aan de staf, om met dezelfde passie van vroeger deze jongens te begeleiden, te coachen. Soms met een schouderklopje, een bemoedigend woord, maar indien nodig met de spreekwoordelijke ‘schup onder hun gat’.

3. Aan het bestuur: creëer terug de nodige randvoorwaarden zodat de strijdlustige, hardwerkende Essevee-supporter zich terug kan identificeren met het Zulte Waregem van weleer."