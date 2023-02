SV Anzegem heeft al een tijdje financiële problemen. De club zegt dat de gemeente 25.000 euro had beloofd, maar dat bedrag is er niet gekomen. Dat was een kwestie van tijd, zegt burgemeester Gino Devogelaere, en ze hadden begin dit jaar al eens 30.000 euro gekregen. Maar Anzegem trekt er nu de stekker uit. Ook de B-ploeg en de beloften verdwijnen. Alleen de jeugd kan blijven voetballen.

Eerder verdwenen ook al Zwevezele en Menen uit het nationale voetbal.