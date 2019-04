SV Roeselare zeker van het behoud

Op de voorlaatste speeldag van play-off 3 heeft Roeselare het behoud in 1B kunnen veilig stellen. Het moest minstens gelijk spelen bij Lommel maar kon zijn wedstrijd zelfs winnen met 0-1. Een moeilijk seizoen eindigt zo op een positieve noot.

Door het verlies van Tubeke (0-3 bij OH Leuven) kon Roeselare zondag absoluut zeker zijn van het behoud. Het moest dan wel minstens gelijk spelen bij Lommel.

Zege met elf tegen tien

In de eerste helft kwam de thuisploeg twee keer gevaarlijk dreigen maar Lentz kon eerst redden op een poging van Berben en Kompany kon een bal ven Cerigioni (ex-Roeselare) nog van de lijn keren. Net voor de rust kwam Lommel met tien te staan, na een tweede gele kaart voor Heymans.

Madu breekt de ban

Roeselare kon zijn numerieke overwicht na de pauze ook verzilveren. In de 71e minuut bleef een hoekschop in de kluts hangen. Madu kon zo de 0-1 scoren. Roeselare kwam nog dichtbij een tweede treffer maar het schot van Godwin spatte uiteen op de lat. Zo bleef het 0-1 en volstaat de eerste zege van Roeselare in de play-downs voor het behoud. Het heeft nu vijf punten voorsprong op rode lantaarn Tubeke en kan op de slotspeeldag niet meer worden bijgehaald.