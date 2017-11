Sven Vanthourenhout: bondscoach in moeilijke crosstijden

Sven Vanthourenhout (36) uit Beernem is sinds augustus bondscoach in het veldrijden.

Vanthourenhout volgde in augustus Rudy De Bie op. De hoogdagen van het veldrijden zijn wat voorbij. Ook het publiek vindt minder vlot de weg naar de cross. Maar toch heeft de bondscoach er alle vertrouwen in dat de gouden tijden terugkomen. Vanthourenhout maakt een stand van zaken op, ook van het veldrijden in West-Vlaanderen.