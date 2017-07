Sven Vanthourenhout wordt bondscoach

Hij gaat op 1 augustus bij Belgian Cycling aan de slag. Rudy De Bie legt zich vanaf die datum toe op de uitwerking van de algemene jeugdopleiding bij Cycling Vlaanderen.

De Bie stond vijftien jaar met veel succes aan het hoofd van de nationale ploeg, en is nu toe aan een nieuwe uitdaging. Cycling Vlaanderen hervormt de opleiding van de jeugd, en Rudy De Bie is op basis van zijn ruime ervaring de geknipte man om dat project in juiste banen te leiden. Vanthourenhout is 36 en komt over van de Telenet Fidea Lions, het team waar hij als ploegleider aan de slag was.