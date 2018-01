Dit seizoen was hij nog trainer van het B-elftal van blauw-zwart. Vermant, die in Knokke-Heist woont, startte zijn professionele carrière als speler van KV Mechelen. Daarna trok hij naar Club Brugge, waar hij goed was voor 68 goals. Na Brugge ging hij zijn geluk beproeven bij Schalke 04, maar later keerde hij terug naar Jan Breydel aan de slag. In 2008 besloot hij zijn actieve profcarrière af te sluiten bij FC Knokke, in 2010 hing hij ook daar zijn schoenen aan de haak.