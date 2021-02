Sweeck wint opnieuw Sluitingsprijs

Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal) heeft zondag in Oostmalle voor het tweede jaar op rij de Sluitingsprijs gewonnen, de laatste veldrit van het seizoen. West-Vlamingen Eli Iserbyt en Michael Vanthourenhout misten de juiste panache en eindigden ver van het podium.

In de Kempen haalde Sweeck het van Quinten Hermans en de Nederlander Lars van der Haar, goed voor zijn vijfde zege van het seizoen.

Iserbyt gaf op voorhand al aan dat dit niet echt zijn geliefkoosde parcours was. Hij loste al vrij vroeg de rol en ook Vanthourenhout kende het lang knap lastig. Plots reed het duo rond op plaatsen 18 en 19.

Vanthourenhout kon nadien nog wat plaatsen goedmaken en eindigde zevende. Iserbyt finishte ver in de achtergrond en staat niet in de top tien. Een ietwat spijtige afsluiter voor de West-Vlaamse renners, die over de hele lijn wel vrij tevreden mogen zijn van hun seizoen.