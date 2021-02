Sweeck wint slotmanche Superprestige

Laurens Sweeck heeft in Middelkerke de laatste manche van de Superprestige gewonnen voor West-Vlamingen Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt. Toon Aerts (6e) is eindwinnaar.

In afwezigheid van Wout van Aert en Mathieu van der Poel kon het nog erg spannend worden om de zege in Middelkerke én de eindzege in de Superprestige. De sterkste man in cross bleek uiteindelijk de 27-jarige Vlaams-Brabander Laurens Sweeck, die zijn ploegmaats Michael Vanthourenhout en Eli Iserbyt voorbleef.

Leider in de stand Toon Aerts kende een complete offday. Hij eindigde op een zesde plaats in Middelkerke, maar graaide wel zijn eerste eindwinst in de Superprestige weg. In de eindstand heeft hij twee punten voor op Iserbyt en zes op Vanthourenhout.

Betsema zegeviert

De Nederlandse Denise Betsema won de slotmanche bij de vrouwen. Ze soleerde naar de zege, voor Europees kampioene Ceylin del Carmen Alvarado.

Wereldkampioene Lucinda Brand zorgde voor een volledig Nederlands podium en pakte de eindwinst in de Superprestige. In de eindstand heeft ze twee punten voor op Alvarado. Betsema is op dertien punten derde. Sanne Cant eindigde als eerste Belgische op een zevende plaats met 55 punten en Laura Verdonschot werd met 35 punten tiende.