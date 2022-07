"Tan skart 't tan". Al na één speeldag supportersprotest bij KVK

De druk is groot bij heel wat eersteklasseclubs dit seizoen. Met drie en eventueel zelfs vier dalers, wordt de start van de competitie maar beter niet gemist. KV Kortrijk kwam vorig seizoen nooit in puntennood, maar sinds Nieuwjaar is het sportief maar een mager beestje. In 2022 won KVK enkel de competitiewedstrijd tegen Zulte Waregem. Gevolg: 6 op 42.

KVK is geen Asian Sweatshop

Bij de supporters komt de nederlaag op de eerste speeldag van de nieuwe competitie dan ook meteen hard aan. Ze zagen tegen OH Leuven geen verschil met de dramatische terugronde van vorig seizoen. Met spandoeken aan het stadion krijgt het bestuur, en dan vooral de Maleisische eigenaar Vincent Tan, maandagavond de rekening gepresenteerd. "Tan skart 't tan", "KVK is geen Asian Sweatshop" en "Vlaamse club in Vlaamse handen", het is duidelijke taal. De supporters willen investeringen zien die de club sportief en extra-sportief vooruit helpen. Dinsdagmorgen waren de spandoeken alweer weggehaald.

Komende zondag speelt KV Kortrijk op verplaatsing tegen Seraing. Daarna volgen in augustus matchen tegen STVV, Union, Club Brugge en Standard.