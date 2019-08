Tas en Médard onderscheiden zich

Op de 1000 meter na won Tas alle onderdelen waarop ze tijdens de driedaagse in Oostende uitkwam. In de afvallingskoers over tien kilometer van zondag hadden de Duitse Josie Hofmann (tweede) en de Spaanse Maite Ancin Gambarte (derde) het nakijken. In de ochtenduren was Tas voor Aura Quintana uit Colombia te sterk in een wegrace door de straten van Zandvoorde. Zaterdagavond was een race in lijn voor in een zege voor Tas geëindigd en op de eerste dag was in de puntenkoers oppermachtig geweest.

Médard, net als Tas als lid van de Zwaantjes Roller Club en helemaal thuis op de piste in Zandvoorde, kwam tot twee overwinningen. Op de slotdag waren er echter twee tweede plaatsen. Médard had geen antwoord op de sprint van de Portugees Diogo Marreiros in de afvallingsrace over veertien kilometer. In de wegrace (30km) werd Médard geklopt door de Spanjaard Patxi Peula. De jongeman, wiens voornaam is ontleend aan de Indiase god van de storm (dit weekend zeer toepasselijk), won zaterdag de 1000 meter en een rit in lijn over acht kilometer.

Médard is eind deze maand bij de mannen de enige Belgische senior tijdens de Europese titelstrijd die in Pamplona wordt gehouden. Bart Swings en Tim Sibiet laten dat evenement links liggen. Swings is al bezig met het schaatsseizoen en Sibiet wil zijn studie afronden.

Met Tas, Stien Vanhoutte, Anke Vos en Nymphe Keuleers beschikt bondscoach Kwinten Tas, tevens clubcoach bij de Zwaantjes, bij de vrouwen wel over een volledig team. Ze worden vergezeld van talentvolle junioren, van wie Jason Suttels, Fran Vanhoutte en Robbe Beelen ook dit weekeinde hoofdprijzen pakten

