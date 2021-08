Tas wint tien kilometer puntenkoers op Flanders GP

Op de eerste dag van de Flanders Grand Prix voor skeeleraars heeft Sandrine Tas met overmacht een puntenkoers over tien kilometer gewonnen. Tas, die in de ochtenduren nog in Heerenveen op het...

Tas schaatste in de ochtenduren nog in Heerenveen op het ijs, en haalde het voor de Duitse skaters Gaiser en Otto. Het is deze zomer een van de sporadische optredens van Tas op haar thuisbaan in Zandvoorde. De 25-jarige studente zich wil plaatsen voor de Olympische Winterspelen in Peking.

Ze laat de internationale toernooien op de skeelers dan ook voornamelijk links liggen. Maar voor de Grote Prijs was Tas bereid een uitzondering te maken.

Vanhoutte wint ook

Jason Suttels liet zich bij de mannen de overwinning op de puntenkoers ontglippen. Suttels leek op een zege af te stevenen, maar met een late aanval passeerde de Italiaan Matteo Barison hem.

Twee overwinningen waren er op de openingsdag voor junior Fran Vanhoutte, eerst op de 200 meter en daarna op een puntenkoers over vijf kilometer. Haar overtuigende rentree was enigszins verrassend.

Drie weken geleden was Vanhoutte tijdens het EK pijnlijk ten val gekomen, waarbij een kort verblijf in het ziekenhuis noodzakelijk bleek. Ereplaatsen waren er verder voor junioren Jolan Brissinck (puntenkoers) en Robbe Beelen (200 meter).

Afsluiter van seizoen

De Flanders Grand Prix beleeft dit weekend zijn 53e editie. Een jaar geleden ging de traditionele seizoensafsluiting voor de inline skaters net als alle wedstrijden vanwege de coronapandemie niet door.

Dit weekend komen 411 skaters uit dertien landen bijeen op de Mundialpiste in Zandvoorde, een deelgemeente van Oostende. Voor de deelnemers gelden strikte beperkingen en skeeleraars uit landen met een hoog coronarisico als Groot-Brittannië, India en Colombia worden geweerd.