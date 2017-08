Taupin Rochelais wint Grote Steeple Chase

Het klapstuk van Waregem Koerse is natuurlijk de ING Grote Steeple-Chase van Vlaanderen. En de 10-jarige Franse hengst Taupin Rochelais uit de stal van trainer Patrice Quinton heeft er deze namiddag werkelijk geschiedenis geschreven door voor de derde maal op rij deze race te winnen. Taupin Rochelais liep van start tot finish aan de leiding.

Geen favoriet

Taupin Rochelais was nochtans niet de grote favoriet deze namiddag, ook al had hij de twee voorbije edities gewonnen. De hengst liep nog geen wedstrijd dit jaar en komt dus superfris aan de start, maar hij heeft als handicap wel een gewicht van 73 kg in het zadel. Maar toch laat hij de tegenstand vlot achter zich, een knappe zege dus.

