Team Flanders bereidt wielerseizoen voor in Spanje

Vandaag start in Argentinië de ronde van San Juan, ook in Spanje zijn ze er al aan begonnen, in Australië zijn ze zelfs al een paar dagen bezig. Het wielerseizoen is terug, voorlopig wel nog in zonniger oorden.

In Spanje bijvoorbeeld zijn de renners de afgelopen weken druk bezig geweest om het seizoen voor te bereiden. Zo ook de jongens van Team Flanders-Baloise.

Altea aan de Costa Blanca is samen met Calpe en Denia de uitverkoren uitvalsbasis voor de vele wielerploegen die hier aan de Costa Blanca hun wintertraining komen afwerken. Een van hen is Team Flanders-Baloise. Zeven renners vertrokken naar andere ploegen, een piepjonge selectie blijft over.

Toch zijn er wel al renners met wat jaren op de teller. Aaron Verwilst bijvoorbeeld. De Ruiseledenaar begint aan zijn vijfde seizoen bij Team Flanders-Baloise, maar hij kon nog nooit een volledig jaar rijden. Hij was wereldtop bij de juniores, en hoopt dit jaar opnieuw naar een hoger niveau te groeien.

Nog een ervaren rot is Lindsey De Vylder. De man uit Anzegem is er al 27, en vooral bekend van de piste. Daar ligt ook nu nog zijn focus.Maar De Vylder wil zich ook op de weg bewijzen. Al te vaak staat zijn temperament in de weg van een goed resultaat, maar daar wordt aan gewerkt.

PITTIGE TOEKOMST

De recrutering bij Team Flanders-Baloise loopt nu nog vlot, er zijn zes nieuwkomers, maar in de toekomst zou dat wel eens moeilijker kunnen worden. Maar met Vito Braet bewezen de ploegverantwoordelijken hun neus voor talent. Hij wil vooral bevestigen in de Brabantse Pijl, en later op het seizoen op resultaten mikken.