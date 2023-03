Team SD Worx komt met sterk blok aan de start van Gent-Wevelgem

In Gent-Wevelgem voor vrouwen van zondag komt Marlen Reusser weer in competitie bij SD Worx na een trainingskamp in de Sierra Nevada. Lotte Kopecky rijdt haar eerste wedstrijd sinds haar zege in Nokere Koerse en ook Elena Cecchini zal bij de start in Ieper van de partij zijn.

Voorts maken ook nog Lorena Wiebes, Christine Majerus en Lonneke Uneken deel uit van het sterke blok van SD Worx dat in Wevelgem jacht maakt op de zevende ploegzege.

"Met Marlen Reusser en Lotte Kopecky kunnen we opnieuw voor de aanval kiezen, terwijl we Lorena Wiebes achter de hand hebben voor de sprint", stelde sportdirecteur Anna van der Breggen.

De 24-jarige Wiebes werd afgelopen donderdag derde in Brugge-De Panne, maar won dit seizoen al in de tweede etappe van de Ronde van UAE, de Omloop van het Hageland en de Ronde van Drenthe. "In Brugge-De Panne liet ik een steek vallen met mijn sprint voor de tweede plaats", aldus de Nederlandse. "In dat opzicht ben ik blij dat het niet voor de winst was. Die fout zal ik geen twee keer meer maken. Misschien was ik wat te gretig. Veel te gretig zelfs. Ik ging de spurt voor de tweede plaats veel te vroeg aan waardoor Elisa Balsamo me nog remonteerde. Ik mag zondag starten in de paarse leiderstrui van de WorldTour. Ik vind die trui speciaal. Het is de eerste keer dat ik hem draag in mijn carrière. Ook Gent-Wevelgem vormt een belangrijk doel voor mij. We hebben een sterke line-up aan de start. Ik kijk ernaar uit om het ploegenspel te kunnen spelen."

Lotte Kopecky werd al tweemaal tweede in Gent - Wevelgem en aast op revanche. In 2020 was Jolien D'hoore de sterkste. In 2021 moest Kopecky de Nederlandse Marianne Vos voor laten gaan.