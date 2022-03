Team van Wannes uit Menen naar finale WK acrogym

De Belgische gymnasten hebben donderdag op de eerste dag van het WK acrogym in de Azerbeidzjaanse hoofdstad Bakoe geen steek laten vallen. Het mannenkwartet met onder andere Wannes Vlaeminck uit Menen zette de beste score neer in de balanscompetitie.

Wannes is 15 en turnt bij Vaste Vuist Lauwe. In het kwartet met drie andere Belgische atleten haalde hij 29.190 punten. Daarmee blijven ze voor op de Britten (28.380) en de Israëliërs (28.260).

Ook het Belgische vrouwentrio leverde een knappe prestatie in de tempo-oefening. Met hun score van 28,830 bleven ze voor op Portugal (28,410) en Israël (27,540). Het Belgische duo voor de gemengde paren behaalde een derde plaats in de kwalificaties.

Deelnamebewijzen voor de Spelen

De drie Belgische ploegen stoten dus door naar de finale in hun competitie. Het WK eindigt zondag en is dit jaar de ideale voorbereiding op de World Games, die deze zomer in het Amerikaanse Birmingham (7-17 juli) op het programma staan.

België verzekerde zich van vier deelnamebewijzen voor de Spelen (duo mannen, gemengd duo, trio vrouwen en viertal mannen).