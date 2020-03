Technische draw voor Slimani in Beneluxgevecht

Hedi Slimani, van Boxing Team Houtland, mocht in Sint-Truiden boksen om de Beneluxtitel tegen de Nederlander Rafel Harutjunjan. De kamp over tien ronden werd echter in de tweede ronde al stilgelegd door de scheidsrechter voor een blessurebehandeling bij Slimani. Na inspectie door de dokter besliste de scheidsrechter de kamp te stoppen. Een technische draw dus.