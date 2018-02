Teddy Chevalier langer bij KV Kortrijk

Dat meldde de West-Vlaamse club via Twitter. Zijn vorige verbintenis zou in 2019 aflopen.

Afgelopen zaterdag scoorde Chevalier in zijn 200e match in de Jupiler Pro League drie keer tegen Antwerp (4-0). De eerste hattrick in zijn carrière bracht hem naast de Zweed Isaac Thelin (Waasland-Beveren) met veertien doelpunten op kop van de topschuttersstand. Chevalier maakte in 2009 zijn debuut in de Belgische competitie bij Zulte Waregem. Nadien verdedigde hij de kleuren van RKC Waalwijk (2012-2013), KV Kortrijk (2013-2015) Rizespor (2015-2016), Lens (2016) en sinds januari 2017 opnieuw Kortrijk. Na zijn knalprestatie van afgelopen weekend liet Chevalier al in de Belgische pers optekenen dat hij zelf vragende partij was voor een verlengd verblijf bij Kortrijk, "maar dat uit het nieuwe voorstel te weinig respect bleek".