Teleurstellende avond voor Brugse clubs

Beginnen doen we met De Vereniging. Cercle had wat goed te maken na het verlies tegen Moeskroen in de inhaalwedstrijd op woensdag. Het ontving met Genk echter de ploeg in vorm. Zij haalden de afgelopen weken 12 op 12, terwijl groen-zwart slechts één keer kon winnen. Van revanchegevoelens na de midweek was bij de troepen van Paul Clement en de Limburgers nam hen meteen bij het nekvel.

(lees verder onder de foto)

In een demonstratiehelft liep Genk uit tot een overtuigende 0-4, met twee doelpunten van topschutter Paul Onuachu. Cercle moest lijdzaam toekijken. In een overbodige tweede helft kon Dino Hotic vrij snel een eerredder scoren maar van een echte remonte was nooit sprake.

Man-in-vorm Théo Bongonda zette de 1-5 eindscore op het bord. Cercle blijft voorlopig hangen in de middenmoot. Allerminst een schande, maar het incasseerde deze week toch een dubbele uppercut.

Club botst op muur

Genk deed overigens beide Brugse ploegen pijn met één wedstrijd. Het springt na het troosteloos gelijkspel van Club namelijk naar de leidersplaats.

De 0-0 was het logische gevolg van 90 minuten spektakelloos voetbal, met nauwelijks een kans. Philippe Clement vond geen gaatje in de tactische muur van Moeskroen. Achteraf was zelfs discussie of Club nu één of geen bal tussen de palen had gekregen. Tekenend.

Uiteindelijk kreeg de hekkensluiter nog de beste mogelijkheid tot scoren. In blessuretijd kon Gnohéré bijna de uit zijn doel gekomen Simon Mignolet verrassen. De Rode Duivel kon het foutje van Odilon Kossounou gelukkig herstellen. De focus ligt nu op woensdag, wanneer Zenit Sint-Petersburg naar Jan Breydel komt. Club kan enerzijds zichzelf trakteren op een Europese overwintering, maar ook zijn kans op zo'n overwintering in de Champions League levend houden.