Op de twaalfde speeldag in de Champions League basketbal heeft Oostende een 64-57 nederlaag geleden bij het Spaanse Tenerife.

De thuisploeg maakt het verschil meteen in het eerste kwart (26-12). Voor rust (37-32) maakte Oostende nog wel negen punten goed, maar dichter dan dat kwam de Belgische landskampioen niet meer. Na vier zeges en acht nederlagen is Oostende zesde in groep D. Volgende week dinsdag ontvangt Oostende Mega Leks. Die Servische club staat op gelijke hoogte van Oostende op de zevende plaats.