Tennisclub De Koddaert schrapt tornooien

Voor Tennisclub De Koddaert in Wijnendaele bij Torhout is augustus normaal een heel drukke maand met vier tornooien, waaronder het vijfsterrentornooi met de beste spelers van Vlaanderen.

Ook dit jaar waren al zo'n 900 deelnemers ingeschreven, maar de tennisclub schrapt nu alle tornooien. Met de nieuwe opflakkering van het coronavirus is het het risicio op nieuwe besmettingen te groot.

"Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat we hier een verspreider hebben of dat iemand van onze leden ziek wordt Vooral met het vijfsterrentornooi. De spelers komen van overal in Vlaanderen. Het is een financiële domper maar het weegt niet op tegenover de volksgezondheid", aldus Jean-Pierre Heynderick van TC De Koddaert.