Terug fans in voetbalstadions vanaf september

Vanaf het weekend van 12 september kunnen supporters hun favoriete team weer aanmoedigen in het stadion.

“Het zal niet meteen zijn zoals het was voor corona. Daarvoor gelden er nog te veel veiligheidsmaatregelen en beperkingen. Maar met dit kader kunnen we langzaamaan de draad opnieuw opnemen. Als we willen dat de mensen gemotiveerd blijven om zich goed te houden aan de vele coronamaatregelen, dan moeten we ook positieve perspectieven bieden”, aldus Vlaams Minister van Sport Ben Weyts.

“Vele Belgen kijken er naar uit om terug een voetbalwedstrijd in het stadion te kunnen bijwonen en hun spelers te ondersteunen tijdens de wedstrijd. Ik ben dan ook blij dat de regionale ministers in samenwerking met onder meer de Voetbalcel van de FOD Binnenlandse Zaken en vertegenwoordigers van de Politie een protocol hebben kunnen uitwerken dat op een corona-veilige wijze supporteren in de stadions mogelijk maakt. Ik roep bij deze ook alle supporters op zich aan de richtlijnen, binnen en buiten de stadions, te houden zodat voetbal terug een feest kan worden en blijven", toont Minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid Pieter De Crem zich tevreden met het protocol.

“Wij willen de verschillende ministers uitdrukkelijk bedanken voor het geleverde werk de voorbije weken. Dankzij de gezamenlijke inspanningen kunnen we binnenkort de fans terug dichter bij voetbal brengen. We zijn ervan overtuigd dat onze clubs en hun fans alles in het werk zullen stellen om de terugkeer naar volle stadions op een zo veilig mogelijke manier te laten gebeuren”, reageert Pierre François, CEO van de Pro League, tevreden.