Tessa Wullaert krijgt er het nummer van 25. Ze speelde eerder voor Zulte Waregem, Anderlecht, Standard en Wolfsburg. In Duitsland pakte ze drie keer de beker en een titel. Daarnaast won Wullaert in 2017 de gouden schoen bij de vrouwen. Bij de Red Flames is ze topschutter met 39 doelpunten in 71 wedstrijden.