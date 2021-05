Tessa Wullaert schiet Anderlecht naar vierde titel op rij

Anderlecht greep OHL in het Brusselse Koning Boudewijnstadion meteen bij het nekvel en Wullaert verzilverde het overwicht met de vroege 1-0. Na het tweede doelpunt van de thuisploeg, opnieuw van Wullaert, was de partij al halfweg gespeeld. Anderlecht controleerde de tweede periode en kwam niet meer in de problemen.

Anderlecht telt in de stand 37 punten uit vijf (van de acht) PO-wedstrijden en is zeker van de landstitel. Eerste achtervolger OHL (6 PO-wedstrijden) heeft dertig punten en kan de Brusselaars met nog maximaal zes punten te verdienen dus niet meer bijbenen. AA Gent (26 ptn), Standard (24 ptn) en Club YLA (14 ptn) maken play-off 1 vol.

Later vandaag (16u) neemt Club het op tegen Standard. De Super League kent dit seizoen zijn ontknoping in play-offs. Na een reguliere competitie van achttien speeldagen werden de punten gehalveerd (met afronding naar boven) en speelt de top vijf play-off 1 met de titel en een Champions League-ticket als inzet. De overige vijf ploegen werken play-off 2 af. De vrouwen van Anderlecht domineerden de reguliere competitie van begin tot het einde en wonnen als autoritaire koploper, op een verlies na, al hun duels.