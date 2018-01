Théo Bongonda terug aan de Gaverbeek

Théo Bongonda speelt opnieuw bij Zulte Waregem. De 22-jarige flankaanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd (met aankoopoptie) van het Spaanse Celta de Vigo. De Spanjaarden plukten Bongonda in januari 2015 weg bij Essevee.

Théo Bongonda is na Hamdi Harbaoui, Damien Marcq, Johan Lædre Bjørdal en Eike Bansen de vijfde versterking van Zulte Waregem tijdens de wintermercato.

De Belgische belofte-international kwam in totaal 66 keer in actie voor de Primera División Club (La Liga, Copa Del Rey en Europa League), kwam vijf keer tot scoren en verzamelde negen assists. In de zomer van 2017 verhuisde Théo op huurbasis naar het Turkse Trabzonspor. Na drie jaar wordt Bongonda opnieuw herenigd met de club waar hij z’n professionele carrière heeft gestart.