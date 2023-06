Op de Europese Spelen in Polen heeft Axana Depypere uit Heule zilver behaald in het thaiboksen. Ze verloor de finale in de klasse tot 54 kilogram van een Poolse.

Voor de 19-jarige Axana was het nog maar haar eerste competitie bij de elite. Normaal vecht ze nog bij de U23. Axana is dan ook bijzonder tevreden met haar prestatie. Thaiboksen is geen olympische discipline, al staat de sport wel op het programma van de wereldspelen. Die vinden binnen twee jaar plaats in China.