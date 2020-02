Thibau Nys wint bij junioren, Alvarado bij de vrouwen

In de slotmanche van de Superprestige in Middelkerke wist Thibau Nys de titel op zijn naam te schrijven. Aan de kust liet wereldkampioen Nys zaterdag iedereen achter zich. De Nederlandse wereldkampioene Alvarado behaalde de zege bij de vrouwen.

Nys, die met een voorsprong van 3 punten op Lennert Belmans aan de wedstrijd mocht beginnen, trok meteen fors door. De Nederlander Tibor del Grosso leek nog even weerwerk te kunnen bieden, maar Nys versnelde opnieuw en kon meteen een solo opzetten. Belmans consolideerde zijn derde plaats en was zo zeker van de tweede plaats in het eindklassement van de Superprestige.

Belgisch, Europees en wereldkampioen Thibau Nys totaliseert uiteindelijk 88 punten in de eindstand. Ward Huybs, vijfde in Middelkerke op 1:37 van Nys, legde beslag op de derde plaats in het klassement met 69 punten.

Vrouwen

De 21-jarige Nederlandse wereldkampioene Alvarado haalde het na een sprint van haar landgenotes Denise Betsema en Annemarie Worst. Ellen Van Loy bolde als zevende over de eindmeet en werd beste Belgische. Belgisch kampioene Sanne Cant legde beslag op de tiende positie.